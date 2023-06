Histórico 'treble' para quebrar o jejum de Pep Guardiola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester City conseguiu o tão desejado ‘treble’ - Liga, Taça e Champions - e replicou uma façanha que, em Inglaterra, só o rival Man. United tinha conseguido, em 1999, com Sir Alex Ferguson no banco. Desta feita, foi Pep Guardiola a festejar... por vários motivos. O catalão acaba finalmente com o jejum pessoal de 12 anos sem vencer a Liga dos Campeões, depois de levar o Barcelona aos títulos de 2009 e 2011. Torna-se o 4º técnico a levantar a ‘orelhuda’ por três vezes - junta-se a Carlo Ancelotti (4), Zinedine Zidane e Bob Paisley - e o 6º a vencer por dois clubes diferentes, numa lista onde consta José Mourinho. O Man. City também se junta finalmente ao ‘clube’ dos vencedores, após mais de uma década de forte investimento, sendo a primeira equipa a entrar na lista desde o Chelsea, em 2012.

Itália colocou uma equipa em cada final europeia... mas sai sem troféus. Além do Inter, Roma (Liga Europa, frente ao Sevilha) e Fiorentina (Liga Conferência, diante do West Ham) foram infelizes.