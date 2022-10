Igor Tudor: «Sporting é uma boa equipa e tem experiência de Champions»

As duas derrotas somadas em outros tantos jogos não retiram a confiança a Igor Tudor, experiente técnico do Marselha, que deixa elogios ao Sporting na análise à partida desta terça-feira. "O Sporting é uma grande equipa em todas as posições, com bons jogadores e também tem a experiência da Champions da época passada. A nossa tática será a mesma e veremos quem ganha", vincou o técnico de 44 anos, pedindo foco total à equipa: "Não temos de sacudir a pressão. Em todos os jogos temos pressão. Amanhã vamos tentar não cometer erros. Jogamos contra grandes adversários nas primeiras jornadas e merecíamos mais, sem dúvida."Numa partida em que confirmou a ausência de Kolasinac por lesão - deve voltar só daqui a três semanas – Tudor abordou o facto de poder utilizar Ghendouzi numa posição mais adiantada. "O Ghendouzi pode desempenhar duas posições. De jogar mais baixo, será mais defensivo; mas no ataque terá uma forma diferente. Amanhã verão que equipa vai a jogo", remeteu, sempre quase sem abrir muito o livro. Ainda assim, Mbemba, Bailly Nuno Tavares devem voltar às opções inicais dos marselheses.De resto, Tudor abordou igualmente a ausência de adeptos no Vélodrome, um cenário que desvaloriza a nível de rendimento da equipa. "É uma pena que não tenhamos a presença dos adeptos. Vão-nos fazer falta, mas não há grandes diferenças. O importante é concentrar no jogo. O facto de não termos adeptos não muda muito a preparação. Temos de ter um bom rendimento e estar focados no jogo", deixou claro.