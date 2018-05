Continuar a ler

Há comentários em árabe, inglês, espanhol. Consideram-no "o jogador mais futebol mais sujo do Mundo", "o pior jogador da história", apelidam-no de "carniceiro", "animal", "criminoso", "porco imbecil", "falso", "dessimulado", "hipócrita", entre outros 'mimos'.



Recorde-se que o antigo jogador egípcio Mido já disse que Sergio Ramos lesionou Salah "de forma intencional" e a imprensa egípcia este domingo apelida-o de "carniceiro".







Sergio Ramos foi protagonista no lance que resultou nanae nas redes sociais o jogador do Real Madrid desejou "rápidas melhoras" ao avançado do Liverpool. "O futebol tem um lado bom, mas pode também ter um lado muito amargo. Rápida recuperação, Salah. O futuro espera-te", escreveu o espanhol.Mas as palavras de Sergio Ramos não foram bem aceites e 'choveram' críticas. Houve quem dissesse que Ramos é "cínico", que devia ter pedido desculpas e muitos não têm dúvidas que o movimento do jogador do Real Madrid, que 'prendeu' o braço de Salah quando ambos estavam em queda, foi propositado. "Quantos companheiros já lesionaste? Não devias voltar a jogar até que Mohamed Salah voltasse aos relvados. Mostra solidariedade e respeito", escreveu um seguidor do capitão dos merengues.