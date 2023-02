Imprensa belga anuncia onze do Brugge para o jogo com o Benfica com duas surpresas

O Club Brugge-Benfica está marcado para esta noite (20 horas), mas a imprensa belga está já a avançar com o onze dos belgas... e com surpresas.De acordo com o site do diário belga 'HLN', as escolhas do treinador Scott Parker passam por Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Odoi, Onyedika, Vanaken; Buchanan, Lang, Sowah.Rits e Nielsen começam do banco e Yaremchuk também deverá ficar de fora do onze.