Mohamed Salah saiu lesionado aos 31 minutos da final da Liga dos Campeões, sábado, após um lance com Sergio Ramos. Logo no momento, o ex-futebolista egípcio Mido criticou o capitão merengue acusando-o de ter lesionado o avançado do Liverpool de forma intencional . E este domingo a imprensa egípcia segue a mesma direção.O jornal 'Al Masry al Youm' apelida Sergio Ramos de 'carniceiro', considerando culpado pela lesão de Salah, enquanto o jornal 'Al Watan' fala num 'julgamento', com os espanhóis a traduzirem por "Que Deus se encarregue, Ramos".Já o jornal 'Al Ahram' prefere dar destaque ao facto "alívio após o relatório médico de Salah" que se mostra otimista sobre a sua recuperação a tempo do Mundial'2018.