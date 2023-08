Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Inferno de 60 mil gregos no Panathinaikos-Sp. Braga: «Ambiente pode afetar-nos de forma positiva» Ivan Jovanovic, técnico do clube de Atenas, conta com apoio das bancadas para chegar à fase de grupos da Champions





• Foto: Lusa/EPA