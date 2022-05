Ingleses lembram 'maldição africana' de Guardiola após novo desaire na Liga dos Campeões

Yaya Touré coincidiu com Pep Guardiola no Barcelona e no Manchester City, sendo que quando o técnico catalão chegou ao Etihad, o médio estava no auge da carreira. Acabou por sair pela porta pequenaa em 2018, após oito épocas nos citizens, e o agente do campeão inglês por três vezes não poupou o treinador, com duras críticas, em 2018.Dmitri Seluk foi contundente relativamente a Guardiola e essas declarações têm sido 'repescadas' pelos adeptos ingleses sempre que o técnico do atual líder da Premier League capitula na Liga dos Campeões, uma prova em que foi campeão em duas ocasiões, ambas ao serviço do Barcelona. Nas últimas horas, os fãs de vários quadrantes voltaram a apontar à... 'maldição africana' de Guardiola."Falando da relação entre Yaya Touré e Pep Guardiola, a forma como ele agiu em relação ao Yaya, uma lenda do clube, inventando vários pretextos para não o deixar jogar, foi lamentável. Colocou toda a África contra ele e muitos adeptos africanos afastaram-se do Manchester City. Tenho a certeza de que muitos xamãs africanos não deixarão o Guardiola vencer a Liga dos Campeões no futuro. Será como uma maldição africana sobre Guardiola. O tempo dirá se estou certo ou não", vincou o agente do costa-marfinense há quatro anos.O mais perto que Guardiola ficou de vencer a Champions, desde que deixou o Barcelona, foi em 2021, quando perdeu a final, ao serviço do City, diante do Chelsea (0-1), um jogo disputado no Estádio do Dragão.