Ingleses revelam conversas para Lisboa acolher final da Champions se Istambul se tornar inviável

A final da Liga dos Campeões está agendada para o Estádio Olímpico de Atatürk, em Istambul, para o próximo dia 10 de junho. A menos de um mês do grande jogo, a UEFA está preocupada com o que poderá acontecer na Turquia, com as eleições presidenciais que terão brevemente, e já comunicou com Portugal, de forma informal, face à possibilidade de render a cidade turca.Quem o noticia é o jornal inglês 'Daily Mail', garantindo que Lisboa poderia, assim, voltar a escolher o derradeiro encontro da prova, à imagem do que sucedeu sob fortes restrições por causa da pandemia da Covid-19, em 2020. Desta feita, a preocupação reside nos possíveis distúrbios após conhecidos os resultados de um sufrágio que poderá ditar a derrota do presidente Recep Erdogan, há duas épocas no poder. A maioria dos turcos votará já no próximo sábado na primeira volta das eleições. A realizar-se um segundo 'round', este sucederá a 28 de maio.No caso do plano B avançar formalmente, o Estádio da Luz voltaria a ser o escolhido, tal como suceder há três anos, num encontro que ditou a vitória do Bayern Munique sobre o Paris Saint-Germain, por 1-0.sabe, no entanto, que nesta altura esta possibilidade de Lisboa acolher a final não está a ser colocada pela UEFA.