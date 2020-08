Insólito: Champions 2019/20 ainda não tem campeão mas já arrancou a de 2020/21

O surto de Covid-19 trocou as voltas e os planos de praticamente todos os eventos desportivos do ano e nem a Liga dos Campeões, um dos mais importantes do Mundo, escapou aos efeitos da pandemia. E se a data da decisão e o formato da mesma já são desde logo uma novidade, o que dizer do facto de a edição de 2020/21 já ter arrancado... mesmo antes de conhecer o vencedor da de 2019/20?





É estranho, mas foi isso mesmo que sucedeu. Ainda com a 19/20 com encontros para disputar dos 'oitavos', a edição de 2020/21 arrancou este sábado com duas partidas da ronda preliminar, numa espécie de torneio quadrangular entre os campeões de Kosovo, San Marino, Andorra e Irlanda do Norte, disputado em Nyon, na Suíça.O primeiro já foi realizado e acabou com vitória do Linfield, da Irlanda do Norte, por 2-0 sobre o Tre Fiori, de San Marino. Ainda este sábado, pelas 17 horas, joga-se o outro encontro, entre os kosovares do Drita e os andorranos do Inter Club d'Escaldes.