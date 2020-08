Insólito: mais de onze mil pessoas assistiram à final da Champions errada

O YouTube é uma plataforma à qual recorrem diariamente milhões e milhões de internautas um pouco por todo o Mundo, à procura de vídeos de todo o tipo de momentos, mas também para poder seguir certos eventos em direto - quase sempre de forma ilegal, violando os direitos de autor.





Ora, no domingo, com a final da Liga dos Campeões a decorrer, a cena repetiu-se e em grande parte dos casos os vídeos ali colocados acabariam por ser bloqueados pouco depois de terem sido ativados. Um deles estranhamente permaneceu 'live' e foi aguentando nessa condição enquanto em Lisboa a partida mais importante da época na Europa era disputada. O problema foi que essa transmissão de um duelo entre Bayern Munique e Paris SG não dizia respeito ao jogo de ontem, mas sim de uma partida de 2017.Ainda assim, e mesmo tendo em campo jogadores que já nem moram nos dois clubes, esse mesmo 'stream' conseguiu a determinado ponto juntar mais de onze mil pessoas, que em momento algum se apereceberam que não estavam a ver a final de Lisboa, mas sim uma partida da fase de grupos da Champions de 2017/18, na qual os bávaros venceram por 3-1.A situação levou naturalmente a muito falatório nas redes sociais, com vários comentários em tom de gozo...