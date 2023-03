Inter diz que adeptos foram colocados numa situação de "tensão e potencial perigo" fora do Dragão

O Inter Milão emitiu um comunicado, esta tarde, sobre o episódio de ontem no Porto, em que muitos dos adeptos italianos foram impedidos de entrar no Estádio do Dragão, por terem bilhetes para zonas destinas exclusivamente a adeptos do FC Porto."O FC Inter Milão manifesta a sua maior solidariedade aos seus adeptos, provenientes de toda a Europa e detentores dos bilhetes de acesso ao jogo de ontem à noite, Porto-Inter, que foram proibidos de entrar no Estádio do Dragão", começa por referir a nota."Na sequência de uma decisão unilateral do FC Porto, muitos adeptos do Inter, incluindo numerosas famílias com crianças, foram segregados numa zona de contenção perto do sector visitante e ali retidos durante todo o jogo, a que não puderam comparecer, expondo-os assim a uma grave condição de tensão e potencial perigo", lê-se ainda."O FC Inter Milão pede à UEFA que intervenha para esclarecer o que aconteceu e para que situações deste tipo, em contraste com os princípios de desportivismo, igualdade e inclusão, nunca mais voltem a acontecer, em defesa de todos os adeptos, independentemente da sua crença no futebol e nacionalidade de origem", conclui o comunicado do Inter.Ontem à noite, após o final da partida, Giuseppe Marotta, CEO do Inter, confirmou à Sky Italia que o clube nerazzurro iria apresentar queixa junto da UEFA . Entretanto, e citado pela Lusa já hoje, um elemento do organismo que tutela o futebol europeu remeteu "a responsabilidade pela gestão segura dos espectadores e a política de bilhética associada" ao FC Porto e autoridades.