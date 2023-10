Inter recebe o Salzburgo: a Luz serve de aviso

Não haverá facilitismos por parte do Inter, consciente de que se tal sucedesse correria o risco de o Salzburgo lhe pregar hoje, no Giuseppe Meazza, uma partida idêntica à realizada ao Benfica (0-2), na Luz, na 1ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Simone Inzaghi é naturalmente o primeiro a alertar para tal perigo. "O Salzburgo não é um adversário fácil, basta lembrar que ganhou ao Benfica em Lisboa", refere o treinador do Inter, que segue no 2º lugar com 4 pontos, tantos quantos a líder Real Sociedad. O Salzburgo, esse, ocupa o 3º posto com 3 pontos.

O equilíbrio é a tónica dominante no Grupo D e, como tal, o Inter necessita de estar a um nível elevado para contornar o decacampeão da Áustria. O momento de forma abre-lhe boas perspetivas, diga-se. O clube de Milão não perde há 4 jogos (3V e 1E) e vem de um triunfo (3-0) diante do Torino. Não perde em casa na Champions há 6 jogos (5V e 1E), desde o revés (0-2) com o Bayern a 7 de setembro 2022. "O grupo é bastante equilibrado e tem a liderá-lo a Real Sociedad, que é uma grande equipa. Sabemos, por isso, que todos os jogos são muitíssimo importantes. Precisamos de estar bastante concentrados. Teremos de realizar uma exibição verdadeiramente ‘à Inter’", advoga o técnico da equipa nerazzurra, que superou (1-0) o Benfica na 2ª jornada, também no San Siro.

O Inter não conta com Cuadrado nem Arnautovic, ambos lesionados, tendo em Mkhitaryan uma das principais armas para o duelo com o Salzburgo. Ora, o médio ofensivo arménio indica que o melhor que a equipa tem a fazer é repetir a receita utilizada para derrubar o Benfica. "Não arrancámos bem, pois não fomos além de um empate com a Real Sociedad. Mas estivemos bem com o Benfica. Esperamos fazer a mesma coisa amanhã e prosseguir a caminhada. Provámos diante do Benfica que queremos assinar uma grande Champions. Tudo faremos para ganhar o jogo de amanhã!", diz Mkhitaryan, mostrando-se recetivo a renovar o contrato.

Austríacos vão à luta

O Salzburgo sabe que não é favorito no jogo de San Siro, mas está pronto para fazer uma gracinha. "O nosso percurso tem sido bom, especialmente a vitória sobre o Benfica. Queremos provar amanhã que a Champions também é a nossa praia", diz o técnico Gerhard Struber. O jogo será especial para Roko Simic. "Nasci em Milão e ali passei os primeiros 5 anos de vida. O meu pai (Dario Simic) jogou no Milan (2002-2008) e eu ia muitas vezes ao San Siro ver os jogos", frisa o avançado.