Inter tem respeito... mas não se encolhe

Tic-tac… tic-tac… a final da Liga dos Campeões aproxima-se a passos largos e as emoções começam também a emergir. É já no sábado que Inter e Manchester City vão lutar pelo trono do futebol europeu mas, até lá, as duas equipas terão que cumprir à risca um exigente protocolo, além da natural preparação tática para a final da Istambul. Ontem realizou-se o ‘media day’ dos nerazzurri, com diversos jornalistas a terem possibilidade de medir o pulso aos craques da turma italiana. Naquele balneário paira o respeito, mas ninguém demonstra medo.

"Vamos defrontar a equipa mais forte do mundo, que venceu 5 vezes a Premier League nos últimos 6 anos. Têm um treinador que marcou o futebol. Existe um antes e um depois de Guardiola", disse Simone Inzaghi, técnico do Inter, que reservou muitos elogios ao rival, assim como o guardião Onana: "Vamos jogar contra os melhores, mas queremos mostrar quem somos. Não temos receios." Quem seguiu a mesma linha de raciocínio foi Bastoni, que utilizou uma frase... curiosa. "Tenho medo de ladrões, assassinatos, não do Manchester City", sublinhou o defesa-central de 24 anos.

De Bruyne garante ambição

Do outro lado, o City só começa hoje a preparar a final de sábado, depois de ter gozado dois dias de folga pela conquista da Taça de Inglaterra. Ainda assim, Kevin de Bruyne já fez questão de referir que os citizens necessitam de encontrar a glória europeia, ainda que coloque alguma água na fervura. "Nas finais não há favoritos", disse o médio belga.



Frase de Mourinho serve de inspiração



A vertente psicológica tem uma importância crucial em jogos de exigência máxima, tanto assim que alguns jogadores usam frases célebres para motivarem o grupo. Dimarco, por exemplo, usou uma expressão semelhante aquela que José Mourinho utilizou na meia-final frente ao Barcelona, na caminhada triunfante do Inter em 2009/10. "Para nós, conquistar a Champions é um sonho. Para o City é uma obsessão", disse o lateral-esquerdo do Inter, de 25 anos. Já Lukaku deu conta que os heróis de 2010 vão motivar a equipa: "Dizem que temos o mesmo espírito."