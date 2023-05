Inzaghi: «O City ou o Real Madrid serão claramente favoritos mas teremos as nossas hipóteses»

O Inter Milão voltou à final da Liga dos Campeões após derrotar o rival AC Milan, por 3-0 no agregado. Simone Inzaghi foi já instado a pensar na final da Champions e quais as reais probabilidades de uma conquista italiana."O Manchester City ou o Real Madrid serão claramente favoritos mas teremos as nossas hipóteses", deu conta o técnico transalpino, que quer dormir sobre este feito para depois apontar ao jogo de Istambul."Provavelmente a partir de amanhã vamos perceber o que fizemos. Foi uma jornada longa e difícil contra equipas muito boas. Estes homens acreditaram desde o primeiro dia, neste período tivemos a meia-final na Taça da Itália, um campeonato onde ainda estamos em luta e por sorte conseguimos limitar as lesões. Amanhã dei folga aos miúdos que não descansavam desde 1 de abril. A partir de quinta-feira veremos", frisou.O técnico, de 47 anos, assumiu que chegar à final da liga milionária estava nos seus planos desde que as bolas giraram na sede da UEFA. "É uma grande satisfação chegar à minha primeira final da Liga dos Campeões, é um objetivo alcançado com muito sacrifício. Acreditei desde o sorteio, é uma grande satisfação que vou aproveitar mais a partir de amanhã", disse Inzaghi.