Inzaghi: «Permitimos muito pouco ao Benfica»

Simone Inzaghi estava naturalmente satisfeito com a vitória do Inter Milão sobre o Benfica (por 2-0) , mas alertou na sua análise à imprensa italiana que este apenas foi o primeiro jogo e apenas na próxima semana a situação ficará resolvida."Foi uma grande atuação, com trabalho duro, esforço, determinação. Desfrutámos desta noite, mas apenas foram os primeiros 90 minutos. Estivemos muito bem em ambas as partes e permitimos muito pouco ao Benfica. Os rapazes foram extraordinários, mas não podemos dar a segunda mão como ganha", começou por dizer o técnico, à Sky Sport Italia.Inzaghi lembrou ainda que, apesar dos maus resultados recente, o Inter jogou sempre para merecer mais. "Não nos podemos esquecer que estivemos três jogos sem ganhar, mas merecíamos mais em campo. Isso queria dizer que tínhamos de fazer mais, fizemos isso hoje e foi uma noite fantástica. Ainda assim, a eliminatória será decidida na próxima semana. Não nos podemos esquecer que este foi o terceiro jogo fora de casa em seis partidas, com muitos jogadores a virem de compromissos internacionais. Não é uma desculpa, mas estes rapazes estão mesmo a cerrar os dentes para conseguir avançar. Apenas o Inter tem um calendário duro como este".A fechar, questionado sobre o compromissos dos seus jogadores, o técnico não tem dúvidas. "Estou satisfeito com os meus jogadores, porque eles sempre trabalharam duro por mim. Não há problemas com a crítica, sou cordial o suficiente para ouvir, ver de onde chegam e seguir em frente".