Inzaghi sobre a final da Liga dos Campeões: «Este será o maior jogo da minha carreira»

Filippo Inzaghi, treinador do Inter, falou acerca da final da Liga dos Campeões frente ao Manchester City (sábado, às 20h) no ‘Media Open Day’ realizado esta segunda-feira, no centro de treinos da equipa nerazzurra. O técnico italiano diz que irá encontrar a melhor equipa do mundo, mas garante não ter receio do conjunto comandado por Pep Guardiola."Sabemos que vamos encontrar a melhor equipa do mundo neste momento. Nos últimos anos, eles [Man. City] dominaram Inglaterra e, recentemente, chegaram longe na competição [Liga dos Campeões]. Já ganharam dois troféus e estão à procura do terceiro. Existe muito respeito por eles", afirmou Inzaghi aos jornalistas.Apesar de antever uma partida difícil, o treinador da equipa de Milão acredita no seu plantel e está convicto que todos vão dar tudo, dada a importância da partida."Vamos precisar de dar o nosso melhor. Ainda não decidi quem vai jogar, mas tenho tempo para me preparar e escolher. Tenho um plantel completo, com uma boa capacidade de rotação. Este será o maior jogo da minha carreira e da dos meus jogadores. Vamos dar tudo por esta final", concluiu.