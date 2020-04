Italianos avançam que a Liga dos Campeões será decidida durante o mês de agosto

A imprensa italiana avança este domingo que os jogos que faltam para concluir a presente temporada da Liga dos Campeões serão disputados durante o mês de agosto, face à pandemia de Covid-19.

De acordo com a 'Sky Sports Italia', o calendário da liga milionária de clubes seria extremamente reduzido, de forma a poder concretizar-se a presente temporada antes do reinício da próxima, que tem data prevista para o dia 20 de outubro.

Seguindo a ordem de ideias do órgão italiano, os encontros entre Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Nápoles, Bayern Munique-Chelsea e Juventus-Lyon, relativos à 2.ª mão dos oitavos-de-final, teriam lugar nos dias 7 e 8 de agosto.

Os encontros da 1.ª mão dos quartos-de-final seriam realizados entre os dias 11 ou 12, enquanto que a 2.ª mão seria disputada a 14 ou 15, ao passo que as meias-finais teriam data entre os dias 18 ou 19 (1.ª mão) e ainda 21 ou 22 (2.ª mão). A final, essa, irá disputar-se no dia 29 de agosto.

Liga Europa também com data prevista para agosto

A Liga Europa também seria disputada durante o mês de agosto inteiro. A 1.ª mão dos 'oitavos' entre Sevilha-AS Roma e Inter-Getafe seriam disputados no dia 2 ou 3 de agosto. No encontro da 2.ª mão entre estas quatro equipas, juntar-se-iam, ainda, as partidas entre Leverkusen-Rangers, Shakhtar-Wolfsburgo, Wolverhampton-Olympiacos, Manchester United-LASK Linz, Basileia-Eintracht e Copenhaga-Basaksehir no dia 6 de agosto.

Relativamente aos quartos-de-final, o órgão italiano aponta as datas 10 de agosto (1.ª mão) e 13 de agosto (2.ª mão), com a meia-final a ser disputada nos dias 17 e 20 e a final da prova, no Gdansk Arena, no dia 27.

No próximo dia 23 de abril, a UEFA tem agendada uma reunião para discutir o calendário, mas também o formato possível: em cima da mesa está a possibilidade de as meias-finais serem disputadas apenas a uma mão, em formato de final four.