Ivo Pinto triunfa no regresso mas sai lesionado

Quatro anos depois, Ivo Pinto voltou a vestir a camisola do Dínamo Zagreb na Champions. De regresso ao clube croata depois de uma passagem pelos ingleses do Norwich, o lateral estreou-se na sexta-feira para o campeonato e, ontem, foi novamente titular. Mas se festejou um importante triunfo na Geórgia, frente ao Saburtalo Tbilisi, por 2-0, o português acaba por não ficar com boas recordações do encontro, pois foi obrigado a sair aos 50’, depois de se ter lesionado na cabeça na sequência de um choque com um adversário. Mislav Orsic (67’) e Bruno Petkovic (78’ pen.) fizeram os golos que deixam o Dínamo já com um pé na fase seguinte.





Nos outros encontros de ontem, os visitantes também tiveram mais razões para sorrir: os dinamarqueses do Copenhaga - o luso-grego Zeca a entrar aos 35’ – venceu no terreno dos galeses The New Saints por 2-0, com golos de Soteriou (18’) e Skov (61’ pen.); os cipriotas do Apoel ganharam ao Sutejska, do Montenegro, por 1-0, com De Vincenti (42’) a marcar igualmente de penálti.Hoje realizam-se os restantes sete encontros, com destaque para o embate entre o Cluj, de Camora e Luís Aurélio, e o Maccabi Tel Aviv, onde joga agora o lateral André Geraldes, cedido pelo Sporting. Mas também para o embate entre o BATE Borisov e o Rosenborg, duas equipas que já participaram na fase de grupos.