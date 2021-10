Já são conhecidos os árbitros das partidas de Sporting e FC Porto na Liga dos Campeões

Já são conhecidos os árbitros das partidas de Sporting e FC Porto da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.





A UEFA nomeou Slavko Vincic para apitar a visita dos leões ao terreno do Besiktas, esta terça-feira pelas 17H45. O esloveno de 41 anos terá como assistentes Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, enquanto Rade Obrenovic desempenhará a função de 4.º árbitro.Já o FC Porto recebe o Milan no Estádio do Dragão, no mesmo dia pelas 20H00. O jogo terá a arbitragem do alemão Felix Brych.