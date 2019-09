James: «Somos tontos se fizermos outro jogo assim»

James Rodríguez confessou que o jogo desta quarta-feira, que terminou com a, não passou de um "mau dia" para os merengues, mas que não é preciso fazer disso um drama."A Liga dos Campeões começou agora e ainda falta muito. Dentro de quatro dias temos um jogo duro [frente ao Sevilha, domingo, para a liga espanhola]. Podemos ser líderes, se vencermos. Há que pensar nisso. No Real Madrid, percas ou ganhes, tens de pensar sempre no próximo jogo", afirmou.E prosseguiu: "O PSG fez um excelente jogo. Tem jogadores muito bons. Ganharam-nos na intensidade. Tivemos um dia mau, mas os adeptos que fiquem tranquilos. Se fizermos outro jogo assim, somos tontos".O jogador do Real Madrid assumiu ainda não ter qualquer problema com Zidane. "Sempre tivemos um bom relacionamento e agora mais do que nunca", esclareceu.