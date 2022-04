Jesús Gil Manzano vai arbitrar o Benfica-Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Jesús Gil Manzano vai arbitrar o jogo entre o Benfica e o Liverpool, na terça-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Lisboa, anunciou este domingo a UEFA.

Depois de se terem cruzado com Carlos del Cerro Grande no último encontro europeu, diante do Ajax (1-0), em Amesterdão, os encarnados voltam a ser dirigidos por outro 'juiz' espanhol, sendo que esta será a quinta vez que Gil Manzano irá arbitrar uma partida das 'águias'.

Manzano, de 38 anos, apitou na época passada o Benfica-Rangers (3-3), da fase de grupos da Liga Europa, depois de já ter estado no Benfica-Basileia (0-2), da Liga dos Campeões 2017/18, no Galatasaray-Benfica (1-2), da Liga Europa 2018/19, e no Leipzig-Benfica (2-2), da Champions de 2019/20.

No Estádio da Luz, o árbitro terá como auxiliares Diego Barbero e Ángel Nevado, enquanto José María Sánchez será o quarto árbitro. As funções de videoárbitro (VAR) estarão a cargo de Alejandro Hernández.

Benfica e Liverpool jogam na terça-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.