João Cancelo e o penálti revertido: «Vi que o Eustáquio tinha dominado a bola com o braço»

João Cancelo esteve envolvido num dos principais lances do FC Porto-Barcelona (0-1). Na segunda parte, o lateral tocou na bola com a mão e viu o árbitro assinalar penálti para os dragões. No entanto, após visualizar as imagens, reverteu a decisão e marcou, sim, mão de Eustáquio. À Eleven Sports, o internacional português comentou o lance.





"Agora com o VAR é tudo mais claro, ainda que seja a decisão de uma pessoa, mas tinha visto que o Eustáquio tinha dominado a bola com o braço. Contudo, também tenho de ver o lance na TV. Acho que nestes casos os defesas ficam sempre a perder", começou por dizer, deixando também algumas críticas à arbitragem no geral: "Levei amarelo cedo condicionou muito o jogo. Acho que o árbitro não esteve muito bem no jogo pelos amarelos que distribuiu. Jogo dificílimo. FC Porto é muito agressivo em casa, pressiona bem. Sofremos em algumas transições, mas valeu pela vitória numa competição onde ainda não sofremos golos."

"O Benfica é o meu clube do coração, mas o Barcelona é um clube histórico que sempre quis representar. Estou muito feliz eu e a minha família", disse ainda Cancelo, relativamente à sua escolha no mercado de verão.