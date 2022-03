João Félix: «A primeira coisa que perguntei no balneário foi o resultado do Benfica»

João Félix foi uma das figuras na qualificação do At. Madrid em Manchester mas no fim do jogo, uma das prioridades recaiu sobre o jogo em Amesterdão..."Resultado do Benfica? Quando cheguei ao balneário foi a primeira coisa que perguntei. Estou feliz que tenham passado. Não era um jogo fácil e espero encontrá-los nos quartos-de-final", afirmou à Eleven Sports.