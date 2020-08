João Félix e Anthony Lopes no melhor onze

João Félix e Anthony Lopes, internacionais portugueses, entraram no melhor onze da UEFA dos ‘quartos’ da Champions. O avançado do At. Madrid até foi eliminado, mas a sua entrada em campo, frente ao RB Leipzig, aos 58’, onde demonstrou classe, tendo sofrido falta para o penálti que converteu com sucesso, valeu-lhe esta distinção. Já o guarda-redes do Lyon realizou mais uma exibição segura, frente ao Man. City, tal como sucedeu na eliminatória com a Juventus.