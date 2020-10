João Félix estreia-se a marcar nesta edição da Champions: veja o golo do português

Depois de aos 14 minutos ter ficado muito perto de marcar um golo do outro mundo, João Félix estreou-se a marcar na presente edição da Liga dos Campeões e apontou o seu segundo golo esta temporada.

O internacional português balançou as redes do Salzburgo aos 52 minutos, após um bom entendimento com Ángel Correa, um lance que empatou a partida no Wanda Metropolitano.