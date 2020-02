João Félix falha embate com o Liverpool

João Félix é a mais sonante baixa na lista de convocados do Atlético Madrid para o embate de terça-feira diante do Liverpool, a contar para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O criativo português, jogador mais caro da história do clube madrileno, não recuperou de lesão e falha assim um dos encontros mais importantes da temporada colchonera, ao contrário de Diego Costa, que volta aos eleitos após um longo período de ausência.





A chamada do hispano-brasileiro, ausente desde novembro, já tinha sido anunciada por Diego Simeone numa conferência de imprensa na qual assumiu que o avançado "tem oportunidade de amanhã disputar o encontro".