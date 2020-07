João Félix volta a treinar no Seixal

As equipas qualificadas para os quartos-de-final da Liga dos Campeões vão dispor de oito recintos para treinos em Lisboa e arredores. Conforme noticiado pela agência Lusa, os oito clubes presentes na capital portuguesa para disputar a fase final da Champions poderão preparar os encontros no Restelo e em Pina Manique, em Lisboa, Estádio Nacional e Cidade do Futebol, em Oeiras, além dos centros de treino de Benfica, no Seixal, Sporting, em Alcochete, e estádios de Estoril e Mafra. Ao que tudo indica, os locais de cada equipa já foram definidos, com especial destaque para o Atlético Madrid, que irá treinar no Benfica Campus. João Félix volta assim ao Seixal, ele que regressará em breve à competição depois da lesão.

Caso as equipas aceitem a distribuição e pretendam treinar em Portugal, o Leipzig pode vir a utilizar o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a Atalanta o Estádio Pina Manique, em Lisboa, enquanto o PSG servir-se-á das instalações da Academia do Sporting, em Alcochete. O Estádio Nacional pode vir a ser o local de treinos de Nápoles ou Barcelona (registou-se um 1-1 na primeira mão dos ‘oitavos’, em Itália)e o Estádio Municipal de Mafra estará ao dispor dos craques do Bayern Munique ou Chelsea - os alemães estão vantagem na eliminatória depois da vitória por 3-0 em Inglaterra. Por sua vez, o Manchester City ou o Real Madrid (os ingleses venceram 2-1 em Madrid) irão preparar a decisão da ‘orelhuda’ na Cidade do Futebol, em Oeiras. O Estádio do Restelo fica para a Juventus de Cristiano Ronaldo, que ainda tem de recuperar da derrota (1-0) frente ao Lyon, na 1ª mão, para seguir para os ‘quartos’.

No entanto, este plano é apenas um esboço, que poderá mudar consoante a vontade dos clubes. A fase final da Champions disputa-se nos Estádios da Luz e José Alvalade, entre os dias 12 e 23 de agosto.