João Henriques persegue marca inédita

João Henriques pode hoje levar o Olimpija Ljubljana a uma presença inédita na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, caso leve a melhor na receção aos búlgaros do Ludogorets. Se o empate forasteiro na 1ª mão (1-1) dá esperança à formação eslovena e à imprensa do país, o treinador português não esconde a importância do jogo. "Há dias falávamos da liga, agora falamos da Europa. É bom sinal... que estamos em duas frentes. O Ludogorets era favorito antes da 1ª mão e continua a sê-lo. Nos últimos quatro anos fizeram 45 jogos europeus, o Olimpija disputou 14. Estão mais habituados a este nível, por isso o nosso objetivo passa por surpreender e vencer. Temos os nossos argumentos e estamos em crescimento. Estamos prontos para a luta", lançou o técnico, que poderá contar com os compatriotas Jorge Silva, David Sualehe e Rui Pedro, enquanto do lado búlgaro estará o também português Claude Gonçalves. Quem levar a melhor, já sabe que defrontará o vencedor do duelo entre o Galatasaray e o Zalgiris, a decidir amanhã.