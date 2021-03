João Pinto antecipa duelo com o Chelsea: «É nas dificuldades que o FC Porto se transcende»

O sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões ditou um embate entre o FC Porto e o Chelsea. Para João Pinto, o sorteio foi simpático por não ter colocado no caminho dos dragões duas das equipas mais perigosas da competição, o Manchester City e o Bayer Munique, mas nem por isso não espera facilidades.





O antigo capitão dos dragões acredita que esta eliminatória será muito difícil, mas relembra que é nesse contexto que os azuis e brancos se superam."Eu tinha as duas equipas que não gostava que calhassem ao FC Porto, o Man. City e o Bayern Munique. Agora, o Chelsea é a equipa que, desde o início da competição e com o novo treinador, mais tem evoluído e mais tem chegado à melhor forma dos jogadores. O FC Porto dá-se bem com estas dificuldades. É nas dificuldades que o FC Porto se transcende. Eu gostaria que fosse o PSG, se houvesse público, devido ao emigrantes portugueses, mas já que calhou o Chelsea, é mais um jogo. Espero que o Chelsea tenha duas noites em dia não e o FC Porto tenha duas noites em dia sim. E que estejamos aqui a falar daqui a um mês sobre o possível adversário das meias-finais", disse, em declarações ao Porto Canal.