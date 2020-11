Jogador do Club Brugge arma confusão no autocarro da equipa e falha jogo da Champions

Nem lesão, nem castigo. O avançado nigeriano Emmanuel Dennis, do Club Brugge, vai falhar a visita ao Borussia Dortmund para a Champions, esta terça-feira, após ter deixado o autocarro da equipa por não ser autorizado a sentar-se onde queria.





A informação foi avançada pelo jornal holandês 'Het Laatste Nieuws', segundo o qual o jogador de 23 anos não terá aceite as limitações impostas pelo clube belga devido à Covid-19 no autocarro que transporta a equipa.Na antevisão ao encontro da 4.ª jornada do Grupo F, o treinador do Brugge confirmou a dispensa do jogador por motivos disciplinares. "Dennis está apto, mas não está convocado. Ele não seguiu as regras do clube, é tudo o que quero dizer sobre isso. Prefiro concentrar-me nos jogadores que estão disponíveis", afirmou Philippe Clement.Além de falhar o encontro desta noite (20 horas) Emmanuel Dennis arrisca ainda uma pesada multa.