Jogador do Ferencváros marcou à Juventus, festejou à Ronaldo e CR7 deu-lhe a sua camisola

A Juventus venceu o Ferencváros in extremis, por 2-1, com o golo do triunfo a chegar apenas nos descontos. Os húngaros começaram melhor esta partida da Liga dos Campeões, com Myrto Uzuni a abrir o marcador e a festejar... à Cristiano Ronaldo em Turim!





O craque português, que pouco depois 'respondeu' com o golo que valeu o momentâneo empate , encarou da melhor forma a pequena 'provocação' do avançado albanês e, no final, da partida, até deu a sua camisola ao futebolista do conjunto magiar, que ficou naturalmente contente.