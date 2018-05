Continuar a ler

Para o jovem defesa inglês, de 19 anos, "a maior dificuldade será antecipar os movimentos" de Cristiano Ronaldo, melhor marcador da Liga dos Campeões, com 15 golos, mas advertiu que o bicampeão europeu tem outros jogadores capazes de fazer a diferença."Cristiano [Ronaldo] não é o único jogador com que devo preocupar-me. O Real Madrid tem outras ameaças e uma grande qualidade no seu plantel. No banco de suplentes estão jogadores de classe mundial. Será difícil, mas estamos com vontade de vencer", assinalou.Para conquistar o troféu, Alexander-Arnold deposita grande esperança no desempenho do avançado egípcio Mohamed Salah, autor de 44 golos nesta temporada, que "coloca um sorriso na cara de todos os jogadores do Liverpool".O Real Madrid, bicampeão europeu em exercício, e o Liverpool defrontam-se no sábado na final da Liga dos Campeões, em Kiev, em jogo com início às 19:45 (hora de Lisboa).