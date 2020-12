Jogo da Juventus na Champions será arbitrado por uma mulher

Stéphanie Frappart continua a estabelecer novos marcos e a quebrar barreiras na arbitragem, tornando-se agora na primeira mulher a arbitrar um encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões. A francesa foi nomeada para dirigir o duelo desta quarta-feira entre a Juventus de Cristiano Ronaldo e o Dinamo Kiev.





Frappart, de 36 anos, já tinha sido alvo de grande atenção mediática quando foi nomeada pela UEFA para apitar a final da Supertaça Europeia de 2019, entre Liverpool e Chelsea. Esta temporada já tinha arbitrado na fase de grupos da Liga Europa, até que agora atinge novo patamar.Na quarta-feira estará também em ação na Champions uma equipa de arbitragem portuguesa. Artur Soares Dias vai dirigir o embate entre o Sevilha e o Chelsea, os dois clubes que lideram o grupo E, ambos com 10 pontos. O árbitro viaja para a Andaluzia na companhia dos auxiliares do costume, Rui Licínio e Paulo Soares, do quarto árbitro Hugo Miguel e dos vídeo-árbitros Tiago Martins e Luís Godinho.