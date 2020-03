Jogo entre Liverpool e Atlético Madrid terá público nas bancadas

O encontro entre Liverpool e Atlético Madrid, a disputar na quarta-feira, será disputado com a presença de público nas bancadas e num cenário de total normalidade, segundo comunicou esta noite a UEFA. A decisão foi já comunicada pelos colchoneros aos seus adeptos, numa nota oficial na qual os espanhóis esclarecem que esta situação foi determinada após reunião entre a UEFA e as autoridades locais, na qual ficou claro que não há qualquer perigo em torno do coronavírus.Ainda assim, o Atlético esclarece que esta tarde o governo espanhol enviou uma série de recomendações a ser seguidas por parte dos seus adeptos na visita a Liverpool, as quais visam essencialmente impedir que o coronavírus seja contraído e propagado. De resto, na mesma nota o clube madrileno assegura que será feita a devolução da verba paga pelo bilhete a quem entender por bem não se deslocar a Anfield na quarta-feira.Lembre-se que esta noite o encontro entre Valencia e Atalanta se disputa à porta fechada, em contraste com o RB Leizpig-Tottenham , que é jogado com estádio repleto.