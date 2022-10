Jonathan Tah confiante para jogo com o FC Porto: «Se tivermos a disciplina e a energia certas...»

Em conferência de imprensa, o defesa Jonathan Tah destacou as alterações que Xabi Alonso já introduziu na equipa em tão pouco tempo e garantiu que o Bayer vai fazer um melhor jogo do que realizou há uma semana no Dragão (derrota por 2-0)."Já mudámos muita coisa e isso notou-se na vitória sobre o Schalke 04. Sabemos que o encontro com o FC Porto vai ser difícil, mas se tivermos a disciplina e a energia certas, também sabemos que poderemos alcançar um bom resultado", disse o central internacional alemão de 26 anos.Num Grupo B liderado pelo Club Brugge com nove pontos, FC Porto, Bayer Leverkusen e também Atlético Madrid chegam a esta fase todos empatados, com três.O Bayer Leverkusen-FC Porto está agendado para as 20 horas (2q1 horas locais), na BayArena, e terá arbitragem do romeno István Kovács.