E se o Real Madrid ganhar? "Vou dormir da mesma forma, não vou dramatizar. Vou ver a final e que ganhe o melhor, é um jogo", referiu, suavizando, depois, a resposta inicial. "Se tiver de desejar sorte aos companheiros do Real Madrid desejo porque são meus amigos. O ambiente entre nós é muito bom e é assim que temos de continuar. Quando acabar a temporada vamos focar-nos no Mundial."





Jordi Alba não esconde por quem vai torcer na final de sábado, da Liga dos Campeões. O jogador do Barcelona apresentou o seu campo de férias esta quarta-feira e quando lhe falaram no Real Madrid, falou sem pudores."A minha relação com os jogadores do Real Madrid é estupenda, na seleção passo muito tempo com eles. Mas quero que ganhe o Liverpool e que o Real Madrid perca. Aliás, quero que o Real Madrid perca todos os jogos, não tenho pudor nenhum em admitir isso. O Jordi jogador é diferente do Jordi pessoa comum, ninguém pode levar isto a mal. Sou o mais sincero possível. Qualquer adepto do Barcelona quer que o Real Madrid perca; qualquer adepto do Real Madrid quer que o Barcelona perca", constatou o lateral.