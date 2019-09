José Fonte e Renato Sanches querem acabar em beleza

Está a ser uma semana fantástica para José Fonte e Renato Sanches. Depois dos triunfos na Sérvia e na Lituânia, com a camisola da Seleção Nacional, ganharam ao Angers, já ao serviço do Lille, e agora segue-se o Ajax e a ambição é a mesma. "Está a correr bem, é verdade [sorrisos]. A semana pode terminar em beleza se alcançarmos um bom resultado na Liga dos Campeões. Sabemos que vai ser difícil mas temos a ilusão e a ambição de ir fazer um bom resultado a Amesterdão", vincou o central português, que aos 35 anos fará a sua estreia em jogos da liga milionária. "Era um objetivo de há muito tempo. Estou muito feliz, mas é apenas um jogo da fase de grupos. Se fosse a final, estaria mais entusiasmado. É um prémio para a minha carreira."

Habituado a liderar, José Fonte é a voz da experiência, num grupo maioritariamente jovem. "O meu trabalho é transmitir uma mensagem de tranquilidade. Tenho de dizer que é um jogo como outro qualquer, mesmo que não seja a verdade. Quando estamos calmos, isso passa melhor. Estamos à espera de um jogo difícil, mas vamos com a mentalidade de ganhar, é a mentalidade do Lille atualmente. Também temos jogadores de grande nível", destacou o experiente defesa.

E uma dessas mais-valias é Renato Sanches, contratado este verão ao Bayern e, apesar dos 22 anos, já habituado a grandes palcos. "Aqui todos estão habituados a disputar grandes jogos, a defrontar grandes equipas e a praticar um bom futebol. Sou jovem, a equipa também e, por isso, se nos ajudarmos, será muito mais fácil", vincou o médio, já adaptado ao estilo do Lille. "É diferente do estilo de jogo do Bayern, claro. Aqui é um futebol mais direto, enquanto no Bayern tínhamos quase sempre a posse de bola. Mas sinto-me muito bem e estou preparado para jogar. Vamos a Amesterdão para arrecadar um bom resultado."

A primeira vez de Galtier

O Lille volta a uma fase de grupos ao fim de sete anos, mas para Galtier será a primeira vez na liga milionária e fica complicado disfarçar a ansiedade. "Não estamos stressados. Estamos muito felizes em começar esta competição, sem pressão e com determinação." E destacou o valor do Ajax. "É o campeão holandês e o semifinalista da última Champions. Apesar de terem perdido alguns jogadores importantes, não estão mais fracos." Já Ten Hag diz que está preparado para um Lille "com influência portuguesa e africana".