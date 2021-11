José Fonte elogia Lopetegui antes do Sevilha-Lille

O Lille vai procurar hoje, em Sevilha, a primeira vitória na fase de grupos. José Fonte, capitão do campeão francês, foi à conferência de imprensa deixar elogios ao clube andaluz e ao treinador Julen Lopetegui.

"Estamos cientes de que este jogo vai ser mais difícil do que o de França (0-0)", começou por dizer o central de 37 anos. "O Sevilha é uma equipa com um grande treinador e com grandes jogadores. Vamos dar tudo para conseguir um bom resultado." Do lado do Sevilha, Lopetegui pede exigência máxima. "Encaramos todos os jogos como finais. Este será exatamente igual. O campeão francês vem aí", lembrou.

No outro jogo do Grupo G, o Wolfsburgo recebe o líder Salzburgo, partida que vai ser arbitrada pelo português Artur Soares Dias.