"A exibição foi má, a intensidade começou bem mas ao cabo de 20 minutos eles esconderam a bola e fizeram-no na maioria do tempo. Mas eles não tiveram uma oportunidade clara. Começámos bem a segunda parte mas o primeiro golo foi fatal. Por vezes as substituições correm bem e os treinadores têm sorte", continuou.



Questionado sobre as diferenças de orçamento entre as duas equipas, Mourinho limitou-se a dizer: "são estatísticas. Toda a gente gasta dinheiro, certo? Não somos só nós."

José Mourinho admitiu a desilusão pela derrota caseira e consequente eliminação do Manchester United da Liga dos Campeões diante do Sevilha ( 1-2 ) mas recusou quaisquer "dramas"."Não quero fazer um drama, não tenho tempo para isso nem para estar triste por mais de 24 horas, temos jogo no fim de semana. Não foi o fim do mundo, já me sentei nesta cadeira duas vezes e eliminei o United pelo FC Porto e pelo Real Madrid. Mas um treinador do United perder em Old Trafford é uma desilusão", começou por dizer o treinador português na conferência de imprensa.