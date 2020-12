José Sá: «Nesta competição não podemos cometer tantos erros»

Uma vez mais titular perante o FC Porto, José Sá lamentou os erros cometidos pelo Olympiacos, que no seu entender foram decisivos para a definição do resultado final de 2-0 a favor dos dragões.





"Nesta competição não podemos cometer tantos erros, temos de aproveitar as ocasiões que temos. Infelizmente cometemos erros e, quando tivemos oportunidades de marcar, não o fizemos. Saímos com derrota, saímos tristes e agora há que fazer o nosso melhor na Liga Europa", comentou o guardião, à Eleven Sports.Relegado à Liga Europa, José Sá poderá ter pela frente um oponente português (Benfica ou Sp. Braga), mas por agora o guardião não pensa nisso. "Não estou de olho nisso, temos é de fazer o nosso trabalho e passar que é o nosso objetivo".Quanto ao futuro do FC Porto na Champions, José Sá deseja "o melhor" aos dragões, "uma equipa especial". "Mas estou focado na minha equipa, que é isso que importa", finalizou.