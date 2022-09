Jota pegou na bola a meio campo, fintou três e ficou perto de um golo de antologia

O português Jota continua a ser um dos elementos dinamizadores e preponderantes do ataque do Celtic e esta quarta-feira, diante do Shakhtar Donetsk , voltou a mostrá-lo. Não marcou, é certo, mas ficou perto de o conseguir, isto depois de uma jogada incrível com uma arrancada que começa ainda no meio campo defensivo. Dali até à área ficaram para trás três adversários - um deles até caiu... Minutos depois, em mais um momento individual, voltou a utilizar uma receita similar, mas o resultado acabou por ser o mesmo.