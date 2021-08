Jovem promessa do PSV antecipa Benfica: «É o maior jogo da minha carreira»

Aos 19 anos, Noni Madueke terá esta quarta-feira a chance de se mostrar a caminho de um dos maiores palcos do futebol europeu: a Liga dos Campeões. Um dos últimos degraus antes de o conseguir será no Estádio da Luz, diante do Benfica, numa primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos na qual o jovem avançado assume querer mostrar-se no seu melhor.





"Sim, é o maior jogo da minha carreira. Se não estás lá com esse pensamento, então algo não está bem. Temos de continuar com a nossa forma recente. Creio que estamos todos no nosso melhor neste sistema", disse o jovem avançado, de 19 anos, em declarações ao 'ED'.Madueke, refira-se, tem sido um dos jogadores em evidência neste arranque de época do PSV, com cinco golos em seis partidas, dois deles diante do Ajax, na Supertaça holandesa.