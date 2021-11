Jürgen Klopp reconheceu dificuldades frente ao FC Porto: «Permitimos algumas ocasiões»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O que há a dizer sobre o golo do Thiago Alcântara?

– Tivemos melhores oportunidades no jogo, mas acabamos por marcar nessa. O golo surgiu num bom momento e foi uma excelente execução. Algumas das estratégias que eles colocaram em prática causaram-nos problemas, sobretudo na exploração da profundidade, que foram difíceis de defender. Tiveram os seus momentos, mas não marcaram. Nós marcamos duas vezes e controlámos o jogo na segunda parte, onde fomos muito melhores. Estou bastante agradado com o nosso desempenho.

– A gestão dos jogadores foi um aspeto positivo?

– As mudanças podiam ter custado o jogo. Permitimos algumas ocasiões em que eles podiam ter marcado e tornado o jogo mais complicado. Tivemos alguma sorte. Sabíamos que íamos crescer com o desenrolar do jogo e foi isso que aconteceu. Correu tudo bem e ninguém se lesionou.