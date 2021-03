Julen Lopetegui garante um Sevilha “vivo” em Dortmund

Julen Lopetegui admite que é difícil para o Sevilha conseguir inverter o rumo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois da derrota caseira frente ao Borussia Dortmund por 3-2, na primeira mão. Ainda assim, o antigo técnico do FC Porto garante que os espanhóis estão "vivos".





"A equipa está viva, convicta, empolgada, a querer jogar a segunda mão destes oitavos de final de uma competição como a Liga dos Campeões", disse Lopetegui esta segunda-feira."Será um jogo difícil e complicado, mas vamos tentar com todas as nossas forças e coragem. Temos que tentar fazer um grande jogo de futebol, contra um rival que tem jogadores de classe mundial em todas as linhas. Sabemos que temos que marcar, mas para isso temos de fazer um bom jogo, pensar em como defender, como atacar e jogar um jogo completo em todos os sentidos", acrescentou o treinador do clube espanhol.Lopetegui está otimista relativamente a Jules Koundé e Bono e acredita que os dois jogadores, que têm estado lesionados, vão poder dar o contributo à equipa.Questionado sobre como pode travar Erling Haaland, o técnico preferiu não individualizar. "Jogamos contra o Borussia Dortmund, que é uma grande equipa, que tem Haaland, que é um grande jogador. Mas toda a equipa é do mais alto nível", concluiu.