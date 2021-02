Julen Lopetegui: «O resultado é um castigo excessivo»

Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, lamentou a derrota do Sevilha em casa frente ao Borussia Dortmund, por 3-2, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O triunfo germânico promete uma 2ª mão ainda mais complicada, segundo explicou o lider técnico dos sevilhistas no final do encontro.





"Têm jogadores de nível máximo mundial na frente e que nos castigaram qualquer erro que tivemos na primeiro parte. Castigaram-nos de forma contundente. Já na 2ª parte, mesmo correndo riscos frente a uma equipa em contra-ataque, apresentámo-nos melhores, conseguimos mudar algumas coisas... estivemos em cima deles, marcámos o segundo golo e merecíamos ter empatado. Dentro de tudo, foi um castigo excessivo", lamentou Lopetegui, que prometeu reação da equipa na Andaluzia."Esta partida terminou como terminou, ainda faltam 90 minutos. Vamos à Alemanha com a ilusão e ambição de vencer", prometeu.