Julian Nagelsmann e a eliminação do Bayern: «Recebi 450 ameaças de morte»

Julian Nagelsmann garantiu que a eliminação do Bayern Munique da Liga dos Campeões ante o 'outsider' Villarreal teve repercussões na vida pessoal.





"Recebo mensagens de óbvio depois de cada jogo, independentemente de ganharmos ou perdermos. Eu só vejo a primeira linha e depois apago todas de uma vez. Posso lidar com isso. Talvez não tão bem com as 450 ameaças de morte no Instagram, mas não as leio todas, talvez seja um pouco menos ponderado", revelou o técnico dos bávaros em conferência de imprensa, garantido que as medidas de segurança não vão 'apertar' por causa deste sucedido."Não quero provocar ninguém, até agora não houve ninguém à minha porta", vincou o jovem técnico, de 34 anos, que está na primeira época à frente dos campeões germânicos, dando ainda conta que lida bem com as críticas se forem construtivas. "Tens de enfrentar as críticas quando és eliminado de um jogo em que és considerado favorito e não atinges as metas em duas das três competições que te propões ganhar. Então, o treinador também é criticado", assumiu.Nagelsmann abordou ainda o facto de as pessoas perderem o bom senso por causa do futebol. "Algumas pessoas perdem toda a decência quando desligam a televisão e ficam completamente malucas. Elas ainda acham que estão certos. É uma coisa bizarra", lamentou.