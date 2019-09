Julian Nagelsmann: «Já vi alguns jogos do Benfica ao vivo e têm muita qualidade»

Julian Nagelsmann, treinador do Leipzig, frisou que a questão dos favoritos é atribuída pela comunicação social e deixou elogios ao Benfica: ao Estádio da Luz, à formação e até ao relvado.Espero que tenha um impacto positivo, vou conseguir responder a essa questão melhor depois do jogo. Amanhã vamos praticar o nosso jogo e tentar jogar tal como foi a nossa 2ª parte frente ao Bayern"."Já lhes transmiti uma ideia que como devemos jogar amanhã. Na Bundesliga, temos sempre períodos em que as coisas correram menos bem, mas nada de dramático. Somos uma equipa bem posicionada na Bundesliga. Há erros defensivos que vamos tentar não repetir"."Não sou concordo inteiramente, tendo em conta as outras equipas. Há que respeitar todas as equipas e relativizar isso dos favortitos. Vamos ver como vai correr amanhã"."Não vou revelar quais vão ser as minhas opções. Temos algumas opções para neutralizar os avançados.Já vi alguns jogos do Benfica ao vivo e são uma equipa com muita qualidade. São avançados com características diferentes, robustos e ágeis. Os jogadores já receberam instruções de como neutralizar o Benfica amanhã"."Em relação aos favoritos não me quero alongar porque estes rótulos chegam da comunicação social. Temos de provar que somos a melhor equipa e que podemos vencer o Benfica"."A alcunha foi-me dada por um guarda-redes que eu treinei. Para comparar teria que o conhecer. Mas face ao palmarés de Mourinho, tenho ainda um grande caminho a percorrer. Em relação ao futebol português, é um país que tem um futebol muito interessante. Apesar de ser um país com poucos habitantes, tem muitos talentos. O Benfica faz um trabalho nas camas jovens bastante bom".Não sou eu quem apresento contratos aos jogadores. O Benfica tem jogadores jovens muitoi interessante, mas a equipa não é assim tão jovem. Tem alguns jogadores experientes também. Mas duvido que o nosso diretor-desportivo fosse apresentar um contrato a alguém amanhã [risos]. Sobre o Péter Gulácsi, não quero comentar. O Benfica pode responder melhor sobre isso".O Benfica é uma equipa muito conhecida. O nosso motorista enganou-se no caminho algumas vezes, mas, quando chegámos, percebemos o ambiente. O relvado está em bom estado e o Estádio da Luz é muito bonito."