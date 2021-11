Jürgen Klopp: «Não tenho explicação para os resultados contra o FC Porto»

O histórico recente entre FC Porto e Liverpool tem sido amplamente favorável aos ingleses, que conseguiram várias vitórias por margens largas. Um dado para o qual Jürgen Klopp, treinador dos 'reds' e confesso admirador do futebol português, não encontra explicação."Não tenho explicação para os resultados que tivemos com o FC Porto. Somos bons, sim, mas o último jogo foi infeliz para eles. Tiveram uma lesão [Pepe], marcámos nos momentos errados para eles e tudo se juntou. Preparámo-nos para uma equipa forte agora, têm muito em jogo. Sentiremos a competitividade deles", disse o técnico, no lançamento da partida", disse o técnico, deixando depois rasgados elogios ao trabalho feito em Portugal."Adoro o futebol português. Acho que tem produzido jogadores de classe mundial. Fiquei surpreendido por não ter passado na qualificação do Mundial. Todos os jogadores jogam nas maiores equipas e ainda há jogadores a surgir. Têm feito um trabalho incrível. Estou familiarizado com os treinadores portugueses e com a forma como jogam. Tenho cá o Vítor Matos e o Pep Lijnders, da escola do FC Porto. Somos grandes admiradores do que estão a fazer. Mas no fim os jogadores não jogam muito tempo lá. São formados lá e saem para outros clubes, que pagam grandes quantidades jogadores para os ter. Mas têm jogadores incríveis, talentosos, bons tecnicamente. Todas as equipas estão em grandes níveis taticamente. Têm uma mentalidade muito característica portuguesa de serem competitivos", referiu.