Juventus-Benfica bate recorde de audiências na ELEVEN

A segunda jornada da Liga dos Campeões foi de recordes de transmissão para a ELEVEN. Segundo dados revelados pelo canal que detém os direitos da Champions para o nosso país, recolhidos pela CAEM/GfK, o encontro entre Juventus e Benfica, disputado na quarta-feira, teve o share mais elevado de sempre da história do canal, com 5,8%, o que permitiu à ELEVEN 1 ser mesmo o segundo canal mais visto no Prime-Time entre os Pay-TV, apenas superado pela CMTV.O dia anterior também já tinha sido de recordes, já que o duelo entre Sporting e Tottenham, que os leões venceram com surpresa por 2-0, atingiu um novo máximo de reach no canal (284.200) e de rating (157.300) no que aos jogos dos leões diz respeito. Isto apesar de a partida ter sido iniciada pelas 17h45.Por outro lado, a ELEVEN destaca ainda os números do jogo da primeira jornada do FC Porto - diante do At. Madrid -, que foi o jogo transmitido em sinal aberto (na TVI) que teve melhores resultados de sempre na ELEVEN - com share de 2,8%, 124.600 espectadores de Rating, contactando 215.300 espectadores no decorrer da emissão.