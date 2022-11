Juventus pode ajudar o Benfica

A Juventus recebe hoje o PSG num contexto complicado. Para além de eliminada, a equipa de Turim tem 12 baixas, com destaque para os influentes Pogba, Di María, Chiesa ou Vlahovic. Ainda assim, a Juve quer desperdir-se bem da Liga dos Campeões, o que poderia ser uma ajuda para o Benfica na luta pelo 1º lugar.

Os adeptos dos encarnados vão ter hoje os olhos em Haifa e os ouvidos em Turim, à espera de uma escorregadela do campeão francês.Mas Christophe Galtier está consciente da importância de assegurar o 1º posto. "Sabemos as consequências no sorteio de acabar no 2º lugar", disse o técnico do PSG. "Os jogadores estão avisados. A Juventus vai lutar com unhas e dentes para ganhar, é o orgulho deles que também está em jogo", atirou.

Tal como todos os treinadores que têm passado recentemente pelo PSG, também Galtier foi confrontado com a pergunta da importância de ganhar a Liga dos Campeões. "Estamos muito perto de ganhar este troféu. Espero que seja este ano", disse o técnico francês que já vai poder contar com o recuperado Danilo.

Orgulho e Messi

É a primeira vez em sete anos de Juventus que Allegri caiu na fase de grupos. Com o destino da Liga Europa traçado, a equipa italiana joga essencialmente pelo orgulho. "É frustrante não podermos competir com os melhores da Europa", lamentou o treinador da Velha Senhora que deixou elogios a Messi: "Ele sempre foi o melhor do Mundo."